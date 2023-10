Revivez le nul entre Lens et le PSV (1-1)

On va se quitter sur de belles images, la communion entre les joueurs lensois et leur public. Prochain rendez-vous pour les Sang et Or ce samedi à 21h face à Nantes. Lors de la 4e journée de Ligue des champions, les hommes de Franck Haise joueront, encore, face au PSV mais cette fois au Philips Stadion, le 8 novembre prochain.

Merci à tous d’avoir suivi ce live, j’espère que vous avez pris du plaisir en notre compagnie, c’était un vrai kiffe de vous faire vivre cette rencontre en direct de Bollaert. Belle fin de soirée à vous les amis et à très vite !