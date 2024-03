Pronostic Glasgow Rangers Benfica : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de Ligue Europa

Les Rangers dominent le Benfica

Ce 8e de finale entre les Rangers et le Benfica met aux prises 2 formations au passé européen très riche. En effet, les Rangers ont notamment été finalistes de l’Europa League il y a 2 saisons face à l’Eintracht Francfort. Après avoir passé de longues années dans les divisions inférieures à la suite d’une relégation administrative, les Rangers sont redevenus sur le devant de la scène et les plus sérieux rivaux du Celtic. Actuellement, les 2 clubs de Glasgow luttent pour le titre en Premiership avec un avantage pour les hommes de Philippe Clement qui possèdent 2 points de plus que ceux de Brendan Rodgers. Le week-end dernier, les Rangers ont pris le dessus sur Hibernian (0-2) en quart de finale de la Coupe d’Ecosse avec des buts de Lundstram et Silva. Bien placé en championnat, le club de Glasgow a obtenu un bon résultat à l’aller au Portugal en accrochant le nul (2-2). Par deux fois, les Rangers ont mené au score mais se sont fait rejoindre au score. Dans un Ibrox Park en ébullition, Philippe Clement compte sur les Lawrence, Tavernier, Dessers (12 buts en championnat), d’autant que Sima (10 buts) sera sans doute encore forfait.

En face, le Benfica a débuté sa campagne européenne en Ligue des Champions mais a terriblement souffert. Finalement, les Lisboètes sont parvenus à accrocher et ont obtenu leur qualification en dominant Salzbourg (1-3) lors de la dernière journée. Grâce à cette 3e position, le Benfica a disputé un barrage en Europa League où il s’en est bien sorti lors de sa confrontation face à Toulouse. Mal embarqué après son nul de l’aller face aux Rangers, les partenaires de Di Maria vont devoir réaliser un exploit face à une équipe des Rangers poussée par son public. Dernièrement, le Benfica s’est incliné face à ses 2 grands rivaux au niveau local, le Sporting (2-1) en Coupe du Portugal et Porto (5-0) en championnat, mais s’est repris face à Estoril ce week-end (3-1). Pour se qualifier, Schmidt devrait s’appuyer sur Di Maria, Otamendi ou Kokcu. Le Turc a participé à la victoire de son équipe contre Estoril qui permet à Benfica d’être toujours en course pour le titre. A domicile, les Glasgow Rangers devraient prendre le dessus sur un Benfica pas au mieux.

