Un terrain complètement impraticable en Ecosse et c’est la course au titre qui en pâtit

Encore plus de suspense dans la course au titre !

Les pluies printanières peuvent être lourdes de conséquences en Ecosse. La pelouse de Dundee en a fait les frais ce week-end, puisque la rencontre face aux Glasgow Rangers a dû être reportée en raison d’un terrain de jeu impraticable. Sur des images publiées par la BBC, on peut en effet voir que le ballon ne rebondit presque pas sur la surface de jeu, rendant impossible la tenue du match. Un camouflet pour les équipes de jardinage qui se sont pourtant attelées à faire de leur mieux pour assurer la bonne tenue de la rencontre, au grand dam de Philippe Clement, visiblement peu satisfait de cette issue.

BREAKING 🚨: Dundee 🆚 Rangers has been postponed due to a waterlogged pitch 🌧️ pic.twitter.com/o9UUe5gmC7

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 17, 2024