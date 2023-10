La Lazio punit le Celtic

Celtic 1-2 Lazio

Buts : Furuhashi (12e) pour les Bhoys // Vecino (29e) et Pedro (90e+6) pour les Biancocelesti

Au Celtic Park de Glasgow ce mercredi soir, la Lazio a puni le Celtic dans le temps additionnel (1-2).

Dominateurs à l’entame, les Écossais ont pris l’avantage au quart d’heure de jeu. Une sublime action à trois, emmenée par Matt O’Riley et relayée par Daizen Maeda vers Kyogo Furuhashi, qui a conclu d’une frappe tendue (1-0, 12e). La réaction des Biancocelesti n’a cependant pas tardé, Matías Vecino propulsant son ballon de la tête au fond, après un cafouillage (2-0, 29e).

Moins emballant, le second acte n’aura vu que Reo Hatate obliger Ivan Provedel à une sublime parade sur coup franc et Sam Johnston ne pas cadrer sa tête au rebond (58e). Peu de situations, jusqu’aux ultimes instants et un but annulé pour Luis Palma, signalé hors jeu sur son tir au premier poteau (81e). Et comme si cela ne suffisait pas pour les hôtes, Pedro a placé une dernière tête, loin de Joe Hart (1-2, 90e+6). Le Celtic reste donc dernier du groupe E, la Lazio se relance et remonte en deuxième position.

Celtic (4-3-3) : Hart – Taylor, Scales, Phillips (Carter-Vickers, 62e), Johnston – Hatate, McGregor, O’Riley – Yang (Palma, 62e), Furuhashi (Oh, 86e), Maeda. Entraineur : Brendan Rodgers.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj – Kamada, Vecino, Luis Alberto – Anderson, Immobile, Zaccagni. Entraîneur : Maurizio Sarri.