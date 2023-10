Pronostic Celtic Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Celtic porté par son public face à la Lazio

Le Celtic a retrouvé sa supériorité nationale des dix dernières années en remportant un nouveau titre de champion d’Écosse l’an passé. L’arrivée d’Ange Postecoglou avait été pour beaucoup dans le retour au premier plan des joueurs de Glasgow. Son excellent travail a attisé les convoitises et il a logiquement rejoint un club plus prestigieux lors de l’intersaison, Tottenham. Cet été, la formation écossaise a misé sur un ancien de la maison, Brendan Rodgers. Sur la scène nationale, le Celtic réalise une entame solide avec un seul nul concédé face à St Johnstone (0-0), ce qui lui permet d’occuper la tête de Premiership avec 4 unités de plus que St Mirren. Dans cette entame de saison, la formation de Glasgow a connu deux faux pas en coupes, nationale avec une élimination face à Kilmarnock (1-0) et en Ligue des champions avec un revers contre le Feyenoord. Lors de cette rencontre, les Écossais ont craqué en terminant le match à 9 à la suite des expulsions de Lagerbielke et Holm, qui seront donc suspendus ce mercredi. Ils avaient aligné d’entrée, sans grand succès, la triplette japonaise Furuhashi – Maeda – Hatate. Le premier cité compte 4 buts marqués déjà cette saison.

La saison passée, la Lazio a fini en 2e position de la Serie A derrière un intouchable Napoli. En revanche, le début de saison des Laziali est assez catastrophique, puisque la bande de Sarri n’est que 16e de Serie A, et ne s’est imposée qu’à deux reprises face au Napoli et contre le Torino. Le week-end dernier, la Lazio a subi une nouvelle défaite sur la pelouse de l’AC Milan (2-0). Pour son entrée en lice en Ligue des champions, la formation romaine s’en est remise à son gardien Provedel, buteur dans le temps additionnel pour accrocher un nul inespéré à domicile face à l’Atlético de Madrid (1-1). Ce mercredi, les Biancocelesti veulent bonifier à l’extérieur ce point pris contre le favori du groupe pour se mêler à la course à la qualification. Avec seulement 2 buts inscrits, Ciro Immobile est à l’image de l’équipe, décevant, tout comme l’international italien Zaccagni (1 but), si décisif la saison passée. Devant un Celtic Park en ébullition, le Celtic pourrait accrocher au moins un point face à une Lazio pas au mieux.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

