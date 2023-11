Pronostic Lazio Rome Celtic : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

La Lazio fait un pas vers la qualif’ face au Celtic

A 2 journées de la fin de la phase de poule, plusieurs équipes luttent encore pour obtenir leur place en 8e de finale. C’est notamment le cas de la Lazio qui occupe actuellement la 2e place de sa poule derrière l’Atlético. Avant un déplacement en Espagne lors de la dernière journée, le club romain serait inspiré de s’imposer lors de cette affiche face au Celtic pour être quasiment assuré de participer aux phases finales. Bien rentrés dans cette compétition, les Laziales ont tout d’abord pris un point contre l’Atlético (1-1) avant de s’imposer au Celtic Park contre le Celtic (1-2). Lors du match aller contre le Feyenoord, la Lazio s’est inclinée à Rotterdam mais s’est reprise lors du retour à domicile grâce au capitaine Immobile (1-0). Sur le plan national, les hommes de Sarri ne sont pas au mieux puisqu’ils restent sur 3 journées sans la moindre victoire avec un nul contre la Roma dans le derby (0-0) et des revers en déplacement contre Bologne (1-0) et la Salernitana (2-1) le week-end dernier. On notera tout de même qu’à l’Olimpico, la Lazio reste sur une série de 4 victoires et 1 nul (face à la Roma donc).

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Celtic Glasgow est quasiment éliminé de toutes compétitions européennes puisqu’il ne compte qu’un point après 4 journées. Pour espérer au moins accrocher la 3e place, la formation écossaise est dans l’obligation de s’imposer en Italie, ce qu’elle n’a pas réussi à faire lors des 4 premières rencontres. En effet, les hommes de Brendan Rodgers avaient juste réussi à prendre un point à domicile contre l’Atlético avant de craquer contre les Madrilènes (6-0) au retour. En Premiership, ils occupent la tête de leur championnat avec 8 points d’avance sur les Glasgow Rangers, et se dirigent donc vers un nouveau titre. Le week-end dernier, le Celtic a été tenu en échec contre Motherwell (1-1), dans un match où Palma a raté un penalty. Solide à domicile et déjà vainqueur à domicile, la Lazio devrait faire le job pour faire un grand pas vers la qualification.

► Le pari « Victoire Lazio » est coté à 1,52 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 204€ (304€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Immobile buteur » est coté à 2,15 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 330€ (430€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Lazio – Celtic :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lazio Rome Celtic détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La Lazio punit le Celtic