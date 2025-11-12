Lamine Yamal : la fracture ouverte

Alors que les tensions entre clubs et sélections sont exacerbées, l’exemple le plus frappant de cette fracture grandissante est sans doute celui de Lamine Yamal. À seulement 18 ans, le prodige du FC Barcelone se retrouve au cœur d’un bras de fer entre le club catalan et la fédération espagnole. Trois trêves internationales, trois épisodes de crispation, et une même question : comment apaiser les tensions entre club et sélection ?

Communication : n.f. processus fondamental par lequel les individus et les entités échangent des informations. Les dirigeants de club et de sélection feraient bien de potasser cette définition à l’avenir, pour s’éviter des polémiques inutiles. Après l’embrouille PSG-équipe de France en septembre autour d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, c’est en Espagne que se poursuit le feuilleton du « on n’a pas été tenu au courant par l’autre que le joueur avait des problèmes ». Et au cœur des tensions, l’inévitable Lamine Yamal, encore lui.

Entre confiance rompue et communication défaillante

Le malaise s’est installé peu à peu, jusqu’à devenir public. À chaque convocation de Lamine Yamal cette saison en sélection, un incident est venu alimenter la méfiance. Après la trêve de septembre, le Barça accusait la sélection de ne pas prendre suffisamment en compte l’état physique de son jeune ailier, revenu blessé. « L’Espagne a les meilleurs joueurs au monde à tous les postes et la meilleure sélection, mais ne pas prendre soin de ses joueurs n’est pas la bonne attitude. Je suis très déçu », avait déclaré Hansi Flick, coach du FC Barcelone.

Malgré un démenti de la RFEF, le climat de suspicion s’est aggravé. D’abord en octobre, lorsque le joueur de 18 ans a été convoqué en sélection avant de déclarer forfait quelques heures plus tard, toujours pour ses problèmes de pubalgie qui le gênent depuis quelques mois. Et encore ce lundi, quand la Fédération a dénoncé une « procédure invasive de radiofréquence » subie par Yamal « sans communication préalable » de la part du Barça. « Les services médicaux de la Fédération expriment leur surprise et leur préoccupation », indique le communiqué de la RFEF.

Lamine Yamal es desconvocado para jugar contra Georgia y Turquía. ℹ️ Leer más: https://t.co/atDKuEHhN4 #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/18d34HtQdJ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2025

Cette séquence met en lumière le manque criant de coordination entre les deux camps. Les médecins du Barça estiment agir dans l’intérêt du joueur ; ceux de la Roja affirment que l’absence de transparence du club met en danger le suivi médical fédéral. Et au milieu, un adolescent au potentiel hors norme, sommé de jongler entre ses obligations nationales et une récupération incomplète.

Le symbole d’une fracture plus large

Le cas Yamal peut être vu comme l’exemple le plus criant de ce fossé structurel entre les clubs et les sélections. Après l’épisode Dembélé-Doué connu en France, on pouvait penser que la hache de guerre allait être enterrée. Côté PSG, João Neves et Senny Mayulu n’avaient pas été convoqués lors de la trêve d’octobre, tout comme Fabian Ruiz en sélection espagnole. Mais force est de constater que l’exemple PSG est loin d’être le pire. Sur le cas Yamal, le Barça souhaite maîtriser chaque détail de sa préparation, conscient de l’état physique de son joyau. La sélection espagnole, elle, revendique son droit d’utiliser l’un de ses meilleurs talents pour les échéances internationales.

Nous voulons améliorer la communication avec la Fédération pour éviter un autre cas Lamine Yamal. Deco

Ce duel d’intérêts prend des allures de conflit de gouvernance. D’un côté, un club qui investit des millions dans la formation et la prévention des blessures ; de l’autre, une fédération qui revendique le prestige national et la continuité du projet collectif. « C’est une guerre dont personne ne sort gagnant », résumait récemment la Cadena SER. Le FC Barcelone a déjà tenté d’apaiser le climat, sans grand succès. « Nous voulons améliorer la communication avec la Fédération pour éviter un autre cas Lamine Yamal », déclarait Deco, directeur sportif du club catalan, début octobre. Mais derrière les formules diplomatiques, la méfiance demeure. Et avec un calendrier international toujours plus dense, la situation du jeune ailier catalan risque de devenir un précédent.

Dans un football surchargé de matchs et de compétitions, où de plus en plus de joueurs prennent la parole pour dénoncer leur état physique, la question de la refonte du football de sélection se pose. Les clubs semblent prendre le pas sur les équipes nationales, s’invitant à des nouvelles compétitions et organisant des rencontres sur d’autres continents. De l’autre côté, la FIFA a annoncé la fusion des trêves de septembre et d’octobre en une longue trêve automnale de trois semaines à partir de la saison 2026-2027. Pas sûr que ça aide à apaiser les tensions.

