Une trêve internationale plus longue plutôt que deux à l’automne 2026 ?

Deux trêves pour le prix d’une.

La FIFA aurait décidé de fusionner les trêves internationales de septembre et d’octobre dès la saison prochaine, selon Sport. Prévues habituellement au début de chaque mois (cette année du 1er au 9 septembre et du 6 au 14 octobre, par exemple), les deux trêves devraient être réunies en une seule pour une durée de 16 jours, quand celle de novembre devrait perdurer.

Une réforme qui doit être appliquée jusqu’en 2030

Début septembre ? Début octobre ? À cheval entre les deux mois, tout simplement. En 2026, une grande trêve devrait donc animer le début de l’automne, du 21 septembre au 6 octobre, durant laquelle chaque sélection pourrait avoir à jouer quatre rencontres maximum.

Toujours selon Sport, cette réforme sera appliquée jusqu’en 2030. Ce qui doit permettre aux sélectionneurs de pouvoir travailler plus longtemps avec leurs joueurs et aux affaires quotidiennes des clubs d’avoir une seule interruption au lieu de deux.

Avec ou sans blessés pour le PSG ?

