Immobile délivre la Lazio, le Shakhtar assure face à Antwerp

Lazio 2-0 Celtic

Buts : Immobile (82e, 85e) pour la Lazio

Super-Ciro !

Dans le dur pendant plus de 80 minutes, la Lazio est parvenue, ce mardi, à arracher la victoire dans les dix dernières minutes (2-0) grâce à l’éternel Ciro Immobile, sur le banc au coup d’envoi, et auteur d’un doublé en quatre minutes top chrono. Un succès capital pour les Romains qui prennent provisoirement la tête du groupe E et font donc un grand pas vers la qualification.

Face à une formation écossaise quasi-éliminée au coup d’envoi, les Biancocelesti ont eu toutes les peines du monde à faire la différence. Les 45 premières minutes ont été poussives et la Lazio est rentrée aux vestiaires sous les sifflets d’un Stadio Olimpico mécontent. Le Celtic a même été proche de climatiser l’enceinte romaine dès la reprise, avec une frappe signée Furuhashi qui est passé de peu à côté (48e).

Voyant son équipe en panne d’inspiration, Maurizio Sarri a décidé de jouer sa carte fétiche en faisant entrer Ciro Immobile à l’heure de jeu. Coaching payant. En souffrance depuis le début de saison, c’est bien lui qui est venu délivrer tout un peuple. Profitant d’un mauvais renvoi de la défense adverse, l’international italien a d’abord crucifié Hart (1-0, 82e). Mais le bomber ne s’est pas arrêté là. Quatre minutes plus tard, le buteur de 33 ans s’est joue de Carter-Vickers d’un sublime crochet, puis a enchaîné avec une frappe au premier poteau (2-0, 85e). Ayez un Ciro Immobile dans votre vie !

Shakhtar Donestk 1-0 Antwerp

But : Matvienko (12e) pour le Shakhtar

Pas sexy mais ça passe pour le Shakhtar.

Toujours dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale, le Shakhtar a fait le job, ce mardi à Hambourg, face à un Antwerp (1-0) déjà condamné. Ce succès a permis aux hommes de Marino Pušić de revenir à la hauteur du FC Barcelone et de Porto, avec neuf points. Tout se jouera donc au Portugal pour les Ukrainiens, dans deux semaines.

Conscients que la victoire était impérative, les Ukrainiens se sont rendus la tâche facile en ouvrant le score très tôt. Sur un coup franc excentré, Zukov parvient à trouver le crâne de Matvienko qui prend le dessus sur la défense belge et lance les hostilités (1-0, 12e). Ce pion de Matvienko est le quinzième concédé par l’Antwerp (pire défense de la compétition). Déjà éliminés au coup d’envoi, les hommes de Mark van Bommel ont eu le mérite d’essayer de jouer au foot en deuxième mi-temps, mais ils ont cruellement manqué de talent dans la zone de vérité. À l’inverse, les Ukrainiens ont été menaçants à chaque contre-attaque, à l’image de Newerton qui bute sur Butez (40e), ou encore ces deux boulets de canon d’Azarovi (56e) puis de Stepanenko (62e) repoussés par Butel sur sa barre transversale. Malgré une nette domination, les Belges ne parviennent pas à trouver la faille face à un Shakhtar pragmatique, qui s’autorise donc le droit de rêver.

Pronostic Lazio Celtic : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions