Le bel échange entre Jude Bellingham et José Mourinho

C’est les émotions.

Les belles images étaient nombreuses samedi soir sur la pelouse de Wembley après le nouveau succès du Real Madrid en Ligue des champions, à commencer par Toni Kroos, porté en triomphe par ses coéquipiers après avoir tiré sa révérence avec les Merengues. Mais l’un des rares joueurs madrilènes à n’avoir encore jamais remporté la C1 (le seul parmi les titulaires) n’était autre que Jude Bellingham, qui a vécu un moment émouvant aux côtés de sa mère, lui offrant notamment sa médaille de vainqueur.

"Sorry about that, my mum's fancied you for years!" 🤣🥰

We're all here for Jude Bellingham's mum asking for a picture with Jose Mourinho 📸#UCLfinal | @BellinghamJude pic.twitter.com/6j96sy7wUG

— Football on TNT Sports (@footballontnt) June 1, 2024