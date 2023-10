La Lazio au forceps face à l'Atalanta

Lazio 3-2 Atalanta

Buts : De Ketelaere (CSC, 5e), Castellanos (11e) et Vecino (83e) pour les Biancocelesti // Ederson (33e) et Kolašinac (63e) pour la Dea

Grande Vecino !

Malgré une entame de match tonitruante en menant rapidement au score 2-0, la Lazio s’est faite peur. Mais grâce à l’inévitable Vecino – encore lui -, les Biancocelesti s’imposent 3-2 dans un match au scénario complètement dingue. Médiocre pendant les dix premières et les dix dernières minutes, l’Atalanta s’est faite sanctionner.

Reprendre confiance, voilà ce que devaient faire la Lazio face à une Atalanta en pleine bourre (quatre succès sur les cinq derniers matchs). Et devant son public, la Lazio frappe fort d’emblée : corner de Luis Alberto qui ne trouve aucun coéquipier mais De Ketelaere, le Belge – malheureux – envoie le cuir dans son propre but (1-0, 5e). En confiance, les locaux remettent ça cinq minutes plus tard. Sur un bonbon déposé par Felipe Anderson, Castellanos se joue de Djimisti et double la mise (2-0, 11e). Casale est même proche d’inscrire le troisième but mais Musso remporte le face à face (14e). Puis c’est au tour de Guendouzi de s’illustrer, d’une frappe sèche qui vient s’écrouler sur la barre transversale (18e).

Abattus, les Bergamasques tentent de réagir, notamment avec Scamacca mais l’attaquant italien manque complètement sa tête devant le but vide (25e). Un premier avertissement pour une Lazio qui recule de plus en plus, et qui finit par craquer. D’un centre millimétré, Ruggeri trouve la tête d’Ederson qui trompe Provedel et relance complètement la rencontre (2-1, 33e). Remise sur pied, l’Atalanta parvient à égaliser grâce à Kolašinac, qui conclut un centre de Koopmeiners. Premier but pour le Bosnien sous ses nouvelles couleurs. (2-2, 63e). Touchés dans leur égo, les hommes de Sarri tentent de réagir dans le dernier quart d’heure. Le tacticien romain opère à de nombreux changements. Coaching gagnant. D’un centre au second poteau, Marusic trouve Castellanos, l’attaquant argentin fait parler son jeu de tête et parvient à servir Vecino qui trompe Musso d’une reprise à bout portant (3-2, 83e). Une victoire au forceps pour la Lazio qui peut respirer.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Hysaj, Romagnoli, Casale, Marušić – Luis Alberto (Vecino, 55e), Rovella (Cataldi, 77e), Guendouzi (Kamada, 64e) – Zaccagni (Pedro, 55e), Castellanos, Anderson (Isaksen, 77e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

Atalanta (3-4-1-2) : Musso – Scalvini, Djimsiti, Kolasinac – Ruggeri (Holm, 81e), Ederson, de Roon, Zappacosta (Bakker, 81e) – Pašalić (Koopmeiners, 46e) – Scamacca (Lookman, 60e), De Ketelaere (Muriel, 70e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

L'Atalanta domine la Lazio et monte sur le podium