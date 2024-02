Pronostic Atalanta Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio et l’Atalanta font le spectacle

L’Atalanta est impressionnante en ce moment et vient d’enchaîner une 6e victoire en 7 matchs, pour un nul sur la pelouse de la Roma. Facile vainqueur de l’Udinese (2-0) et de Frosinone (5-0), cette équipe est désormais 4e et se place pour le moment pour aller chercher la C1 en fin de saison. L’équipe tourne bien notamment grâce à des garçons comme Miranchuk (2 buts, 2 passes), De Ketelaere (3 buts, 6 passes), Scamacca (6 buts, 2 passes) et Lookman (7 buts, 3 passes) qui sera d’ailleurs absent (CAN). A la maison, Bergame est favorite et risque de faire parler son talent offensif comme elle le fait depuis le début de la saison (37 buts en championnat).

La Lazio, elle aussi, était sur une bonne dynamique de 5 victoires consécutives (dont une contre le rival de l’AS Rome), mais elle vient de se faire stopper coup sur coup par l’Inter (3-0) et le Napoli (0-0). Des performances qui sont loin d’être catastrophiques mais qu’il va falloir tout de même vite effacer pour garder l’espoir d’aller chercher l’Europe en fin de saison. On devrait retrouver le nouveau duo de recrues offensives que sont le jeune Isaksen et l’avant-centre Castellanos, qui prennent peu à peu leurs marques, alors que la légende locale Immobile qui est quand même moins prolifique cette saison. Cette équipe a largement le potentiel d’aller inscrire au moins un but face à une équipe de l’Atalanta qui n’est pas irréprochable défensivement.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

