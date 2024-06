Kimmich dénonce un sondage raciste sur le nombre de joueurs blancs en équipe d'Allemagne

Un Allemand sur cinq souhaiterait voir plus de joueurs blancs en équipe nationale. Joshua Kimmich fait partie des quatre autres.

L’international allemand était de passage en conférence de presse à l’approche de l’Euro 2024 qui démarre dans onze jours en Allemagne. L’occasion pour lui de réagir à une question au sujet d’un sondage pour le moins écœurant réalisé en Allemagne. Plus de 20% des 1 304 participants interrogés préféreraient qu’il y ait plus d’internationaux allemands blancs. Le joueur du Bayern Munich s’en est pris au journaliste qui l’a interrogé : « C’est absurde de poser une telle question quand le but est d’unir tout le pays qui s’apprête à accueillir l’Euro. »

Kimmich a ensuite tenu à dénoncer le caractère raciste de ce sondage. « Quiconque a grandi dans le football sait que c’est un non-sens absolu, rappelle-t-il. Le football en particulier est un bon exemple, il unit différentes nations, différentes couleurs de peau et différentes religions. Et c’est tout ce qui représente notre équipe. Beaucoup de joueurs me manqueraient s’ils n’étaient pas là. C’est complètement raciste et cela n’a pas sa place dans notre vestiaire. »

Monsieur Kimmich.

Thomas Hitzlsperger : « Faire mon coming out en cours de carrière m’aurait peut-être brisé »