Revue de presse : Mbappé au Real, le rêve d’enfant et le retour des Galactiques

« ¡ Hala Mbappé ! » Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. Enfin. Le secret de polichinelle n’en est plus un. Le gamin de Bondy, dont la chambre était recouverte de posters de Cristiano Ronaldo, fait la une du quotidien L’Équipe, qui souligne que l’attaquant des Bleus « rejoint le club de ses rêves ». À l’intérieur, on lit notamment que KM7 devrait être présenté au Santiago-Bernabéu « le 15 ou 16 juillet » à l’occasion d’un « show comme le Real n’en a jamais monté », avec un spectacle pyrotechnique. Même regard sur cette belle histoire en une des quotidiens madrilènes As et Marca, où Mbappé est affiché souriant, déjà sous le maillot merengue. Marca titre même « Ce dont tu rêvais » en s’adressant au nouveau joyau de la couronne. Les atermoiements des derniers étés sont enterrés dans la capitale : un pour tous, tous pour Mbappé.

Moins d’enthousiasme, bizarrement, côté catalan. Sport met l’accent sur l’offre du FC Barcelone dans le dossier Joshua Kimmich, mais note tout de même en bandeau que « le Real revient à la vie des Galactiques ». Mundo Deportivo, de son côté, offre l’encart principal… à la section basket du Barça et se contente de relayer l’officialisation du transfert de Mbappé « dans un communiqué succinct ». Une phrase de 24 mots sur son site et un clip de trois minutes balancé sur X : bien fait, on ne sait pas, mais vite fait, c’est sûr.

La tortue, le chat et l’éléphant

Le Parisien n’oublie pas celui qui a rempli ses pages pendant sept ans, mais se contente d’une entrée timide sur « les dessous de son arrivée au Real Madrid » en Une. La même place accordée qu’aux poteaux de Koh-Lanta – un épisode qui a le mérite de s’annoncer beaucoup plus indécis que celui du transfert du Kyks. Pas de raz de marée non plus dans le reste de la presse quotidienne régionale de l’Hexagone, où Le Dauphiné libéré fait figure d’exception en mettant le joueur en Une. Avec une préoccupation : les conséquences de son transfert sur une participation aux Jeux olympiques de Paris.

Le meilleur buteur de la Ligue 1 se glisse aussi en Une de la Gazzetta dello Sport. Un « Mbappé d’or » pour le journal transalpin, qui balance directement le chiffre de 125 millions de prime à la signature et note que Carlo Ancelotti a désormais « un Galactique en plus ». De quoi attirer le badaud… mais pas autant que cet encart publicitaire associant un chat et un éléphant pour promouvoir les aliments de la marque Almo Nature, engagée pour la protection des animaux et de la biodiversité. Mbappé pèse lourd dans le monde du football, mais à côté d’un éléphanteau, ça reste un peu léger.

En Une du Corriere dello Sport, c’est la nageuse Federica Pellegrini qui fait de l’ombre au Kyks avec une pub bien orangée pour des compléments alimentaires. L’Italie a d’autres priorités, comme nos voisins anglais et portugais. A Bola accorde tout juste six petits mots à la signature du Français sur sa Une. Aucun pour Record, qui préfère évoquer Gonçalo Inácio, João Neves, Matheus Nunes ou Sérgio Conceição. Désolé pour Mbappé, mais à force de s’étirer, le feuilleton a fini par lasser. Il faut sortir de la bulle franco-espagnole en France et en Espagne pour retrouver la réalité : ce qui a été annoncé, tout le monde le savait, alors le monde a d’autres éléphants à fouetter.

