Le procès des médecins de Diego Maradona reporté

L’Argentine aura le temps d’être championne du monde une quatrième fois d’ici là.

Alors que le procès de huit membres de l’équipe médicale de Diego Maradona devait commencer ce mercredi, la chambre d’appel du tribunal de San Isidro, dans la province de Buenos Aires, a finalement décidé de reporter l’audience au 1er octobre prochain. Un délai motivé par « une série de questions soulevées par les différentes parties qu’il reste encore à résoudre avant le début des audiences », comme avancé par le tribunal argentin.

Refus du transfert de la dépouille

L’équipe médicale, qui accompagnait l’Ultimo Diez sur son lit d’hôpital en novembre 2020, est accusée d’« homicide avec dol éventuel », c’est-à-dire d’avoir commis une négligence en sachant que celle-ci pouvait être fatale pour le patient. Après avoir subi une neurochirurgie pour un hématome à la tête, Maradona était mort quelques jours après l’intervention, d’une crise cardiorespiratoire. Le tribunal a également rejeté la demande des deux filles du footballeur, Dalma et Gianina, et de son ex-compagne, de transférer les restes du meilleur joueur de l’histoire vers un futur mausolée situé au centre de Buenos Aires. L’idée de la famille était que « le peuple argentin et les citoyens du monde puissent rendre hommage à celui qui fut la plus grande idole de l’Argentine ».

L’ancien du Napoli repose toujours dans un cimetière privé à Bella Vista, en banlieue de la capitale.

