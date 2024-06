Un ancien dirigeant du Barça et d'Arsenal quitte le Real Saragosse

Ça bouge en Aragon.

Après une saison vraiment pas fameuse (quinzième de la deuxième division du championnat espagnol), le Real Saragosse a annoncé ce lundi dans un communiqué officiel le départ de son directeur général, le catalan Raúl Sanllehí, après deux ans passés au club. Sanllehí, qui compte un CV bien rempli avec dix piges passées en haut de l’organigramme du FC Barcelone entre 2008 et 2018, avait aussi exercé des hautes responsabilités à Arsenal pendant deux ans, avant de s’engager avec le Real Saragosse en 2022. Dans le club de la capitale aragonaise, il était le bras droit de Jorge Mas, le milliardaire américain président du club et propriétaire de l’Inter Miami, qui a remercié Sanllehí pour son « leadership » et sa « vision stratégique qui ont été fondamentales pour la croissance et la modernisation [du] club ».

Comunicado oficial del Real Zaragoza — Real Zaragoza 🦁 (@RealZaragoza) June 3, 2024

Seulement voilà, derrière ces mamours, le journal espagnol Marca rappelle que cette décision de quitter le club fait suite à une saison catastrophique pour le sextuple vainqueur de la Coupe du Roi. Le départ du Catalan s’expliquerait ainsi selon le quotidien espagnol par des décisions sportives foireuses, malgré de bonnes avancées sur le plan structurel selon le quotidien aragonais Heraldo de Aragón, avec une réduction de la dette du club et un ambitieux projet de rénovation du stade. Le Real Saragosse devrait annoncer dans les prochains jours le nouvel organigramme du club, ainsi que le nom du remplaçant du Catalan, en espérant (enfin) pouvoir rejoindre l’élite espagnole.

Arago(r)n: le retour du Roi ?

