Les adieux de Caïazzo à Saint-Étienne

Au revoir.

Quelques heures après la montée en Ligue 1 et l’officialisation ce lundi de la vente de Saint-Étienne au groupe canadien Kilmer Sports, Bernard Caïazzo, actionnaire du club depuis plus de 20 ans, a pris la parole dans un communiqué : « J’ai tenu l’engagement que je m’étais fixé et réussi dans cette entreprise (de trouver des repreneurs) au-delà de mes espérances. Larry Tanenbaum, son propriétaire, et Ivan Gazidis sont des hommes d’excellence qui vont, j’en suis persuadé, impulser la nouvelle dynamique dont le club a besoin. Je leur laisse la place avec sérénité et satisfaction. »

Après avoir acté sa mise en retrait et assuré n’avoir « jamais voulu céder devant les dossiers “exotiques” » à propos de la vente du club, l’homme d’affaires de 70 ans a déclaré : « Je souhaite que le club de mon cœur retrouve les sommets. Je suis convaincu que la nouvelle direction, qui représente ce qui se fait de mieux dans le football international, va tout mettre en œuvre pour que ce soit le cas. L’ASSE revient dans la cour des grands. C’est sa place naturelle. Allez les Verts ! »

Bon vent !

