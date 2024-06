Lens présente son nouvel organigramme

Au Nord, c’était les changements.

Après les récents départs de Franck Haise et du directeur général Arnaud Pouille, Lens a annoncé ce lundi les premiers noms de la future direction du RC Lens. Ainsi, Pierre Dréossi débarque en provenance du FC Metz pour occuper la fonction de directeur général, comme il l’avait annoncé ce dimanche avant le barrage retour contre Saint-Étienne.

Le natif de Roubaix va découvrir un nouveau club en tant que dirigeant, après être passé à Lille, Rennes, le Paris FC et donc Metz. Certains supporters lensois ont déjà fait part de leur rejet pour Dréossi, invoquant notamment son passé au LOSC, où il avait lancé sa carrière professionnelle comme joueur. Dans la suite de son communiqué, le club a également annoncé l’arrivée de deux nouvelles têtes dans l’organigramme : Jean-Louis Leca, récemment retraité, occupera le poste de coordinateur sportif, et Diego Lopez arrive en provenance de Bordeaux pour prendre la tête de la cellule de recrutement.

Et maintenant, il faut trouver le nouvel entraîneur. (Will Still, es-tu là ?)

Pierre Dréossi confirme qu’il sera à Lens dès lundi