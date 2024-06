La Fédération anglaise se félicite de la sécurité autour de la finale de la Ligue des champions

Bravo à nous !

La finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund a été marquée par des intrusions sur le terrain après seulement quelques secondes de jeu. Trois hommes sont entrés sur la pelouse pour prendre des photos avec des joueurs, en réponse à un défi lancé par Mellstroy, un streamer biélorusse. Mais ce qui a choqué, c’est le manque de réaction de la sécurité, étrangement absente au moment de venir tacler les intrus.

Au total, 56 interpellations ont eu lieu durant la soirée, et la Fédération anglaise (FA) s’est félicitée de la gestion de la soirée dans des propos relayés par The Guardian : « Notre sécurité renforcée a permis que ces incident soient gérés rapidement avec fermeté. Les tentatives d’entrées dans le stade sans tickets n’ont pas abouti, et le périmètre de sécurité autour de Wembley a fonctionné. » La FA ne se gêne bien sûr pas pour évoquer le fiasco de la finale de 2022 à Paris pour mettre en avant la bonne tenue globale de celle-ci.

😡 Embarrassing start for UEFA & Wembley as series of pitch invaders go unchallenged & disrupt start to game. Delay of 2 minutes #UCLfinal pic.twitter.com/hP3etCMJRI — Craig Hope (@CraigHope_DM) June 1, 2024

La France comme mètre étalon des organisation catastrophiques, quelle fierté.

Le Real Madrid, c'est chiant à regarder, mais ça gagne !