Pourquoi la finale a été stoppée dès la première minute de jeu

Soirée portes ouvertes.

La finale de la Ligue des champions a connu un faux départ ce samedi à Wembley. Le Borussia Dortmund et le Real Madrid avaient tout juste lancé la rencontre que trois streakers se sont introduits sur la pelouse. Le coup d’envoi avait été donné une vingtaine de secondes avant que les trois hommes s’invitent sur le pré pour prendre des photos. Les stewards n’étant pas encore chauds, il a fallu presque deux minutes pour que tout rentre dans l’ordre et que le match puisse reprendre.

Multiple streakers on the pitch inside the first minute of the game.

Another huge success for a major European final at Wembley Stadium. #UCLfinal pic.twitter.com/iEoqSvEVgW

— Balls.ie (@ballsdotie) June 1, 2024