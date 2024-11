Pronostic Nice Glasgow Rangers : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue Europa

Nice se relance contre les Rangers

Cinquième de Ligue 1 l’an passé, Nice a obtenu son ticket pour cette Ligue Europa et se trouve à la même position en L1 actuellement. Les hommes de Franck Haise ont connu une entame délicate puisqu’après avoir pris un point à domicile contre la Real Sociedad (1-1), ils se sont inclinés face à la Lazio (4-1) et surtout sur la pelouse de Ferencváros (1-0). Lors de la dernière journée, le Gym s’est retrouvé mené de 2 buts et en infériorité numérique face à Twente mais a trouvé les ressources pour égaliser (2-2) devant son public. Avec 2 points, l’OGCN se trouve évidemment en queue de classement mais conserve ses chances de qualification mais doit pour cela s’imposer face aux Rangers. Par la suite, les Niçois défieront 3 formations dans leurs cordes avec l’Union saint-gilloise, Elfsborg et Bodø/Glimt. Lors des dernières semaines en L1, Nice semble avoir trouvé son rythme de croisière avec des succès contre Monaco et Brest, pour un nul contre Lille (2-2), trois formations disputent la Ligue des champions. Finalement, le week-end dernier, les partenaires de Dante ont renversé Strasbourg à l’Allianz Riviera pour signer une victoire précieuse et prendre place dans le top 5. Le Gym ne pourra cependant pas compter sur Diop et Bombito (suspendus) ce jeudi, mais aussi Moffi, Sanson, Abdi, ou Clauss. Haise verra s’il aligne d’entrée Guessand (6 buts en L1 mais 0 en C3) qui avait raté son penalty face à la Sociedad. Une bonne possibilité surtout si Boga, incertain, ne peut débuter et que Laborde prend le couloir gauche comme en fin de match face à Strasbourg.

En face, les Glasgow Rangers sont trop souvent dans l’ombre du Celtic, et cela ne devrait pas changer en fin de saison. Lors de cet exercice, les hommes de Philippe Clement sont déjà très en retard puisqu’ils accusent 11 points sur leur grand rival. Le week-end dernier, les Écossais ont perdu de nouveaux points à domicile face à Dundee (1-1) et ne se classent que 3es, derrière également Aberdeen. En Europe, la situation est meilleure, puisque les Rangers se classent 10es, à l’affût du top 8, grâce à des succès contre Malmö (0-2) et le Steaua Bucarest (4-0) pour un bon nul obtenu chez l’Olympiakos (1-1) lors de la dernière journée. En revanche, les partenaires de Diomandé ont perdu contre l’Olympique lyonnais (1-4), autre club français, à l’Ibrox Park. En regain de forme, Nice pourrait décrocher une précieuse victoire afin de reprendre espoir dans cette Ligue Europa.

