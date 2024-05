Leverkusen célèbre sa qualification en finale sur Bella Ciao

Chacun sa manière de célébrer un match nul.

Ce jeudi, le Bayer Leverkusen a une fois de plus joué avec le feu et finalement réussi à égaliser dans les dernières minutes face à l’AS Roma, en demi-finales retour de Ligue Europa (1-1). Après la rencontre, la BayArena a célébré la qualification de son équipe sur une version revisitée de « Bella Ciao », alors que les joueurs continuaient de se saluer sur la pelouse. Un chambrage efficace et qui fait écho à la demi-finale de la saison dernière, lorsque la Roma avait éliminé… Leverkusen (1-0, 0-0).

“Bella Ciao!” 👋 🇮🇹 Having exacted revenge from their Europa League semi-final loss to Roma last season, Bayer Leverkusen’s DJ rubs salt into the wounds by playing Bella Ciao. 😅 (🎥: @archiert1)pic.twitter.com/RQgBJ7bjTx — Get German Football News (@GGFN_) May 9, 2024

Mis en difficulté durant 80 minutes avant de renverser la vapeur et d’inscrire le but de l’égalisation au bout du temps additionnel (90e+7), le Bayer Leverkusen va disputer la troisième finale européenne de son histoire. Les invincibles allemands affronteront l’Atalanta Bergame (vainqueur de l’OM, 1-1, 3-0) et continuent de croire au triplé championnat-coupe-C3.

On attend maintenant un nouveau Bella Ciao le 22 mai prochain, à Dublin.