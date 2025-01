Le plus fou des Brésiliens raccroche les crampons

La fin d’une carrière en méli-mélo.

Le Brésilien Felipe Melo a annoncé sur les réseaux prendre (pour de bon) sa retraite. Alors qu’il avait affirmé mettre un terme à sa carrière à la fin de l’année 2025, le milieu défensif – reconverti défenseur central sur la fin – est revenu sur sa décision, lui qui s’était retrouvé sans club début janvier. Avec son beau béret et son bouc mal taillé, le « pitbull » a dit adieu à ses fans : « Aujourd’hui, je clôture l’un des chapitres les plus importants de ma vie : ma carrière de joueur de football. Ça a été des années incroyables, de nombreuses batailles et victoires. »

À l’âge de 41 ans, l’international brésilien (22 capes) met fin à une véritable épopée – longue de 23 saisons – en tant que footballeur. Passé par douze clubs, Felipe Melo a commencé sa carrière à Flamengo et, ironie du sort, il l’a terminée à Fluminense, l’ennemi juré. En Europe, il a notamment évolué sous les couleurs du Racing de Santander, de la Juventus, de Galatasaray ou de l’Inter Milan. Il a notamment soulevé trois fois la Copa Libertadores (2020 et 2021 avec Palmeiras, 2023 avec Fluminense) et aura participé à plus de 700 matchs en professionnel. Le football brésilien perd l’un de ses meilleurs soldats.

Allez, on se met un top 10 de ses plus gros coups de folie pour lui dire au revoir.

