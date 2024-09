Les Pays-Bas et l’Allemagne se neutralisent

Pays-Bas 2-2 Allemagne

Buts : Reijnders (2e), Dumfries (51e) // Undav (38e), Kimmich (45e+3)

Un classique sans vainqueur.

Les Pays-Bas et l’Allemagne n’ont pas réussi à se départager ce mardi à Amsterdam (2-2). Le chrono affichait 1’40 » quand Tijjani Reijnders s’est engouffré dans l’espace laissé plein axe par la charnière, totalement aspirée, pour aller tromper Marc-André ter Stegen (1-0, 2e). Les Oranje auraient même pu creuser l’écart par Denzel Dumfries, qui a frôlé le cadre (6e), et Xavi Simons, mis en échec par le gardien (21e). Mais rien ne sert de courir… Denis Undav a envoyé le ballon sous la barre après une parade réflexe de Bart Verbruggen (1-1, 38e) et Joshua Kimmich a donné l’avantage aux Allemands en reprenant le centre de David Raum (1-2, 45e+3), refroidissant ainsi le public de l’Amsterdam Arena.

La gourmandise de Jamal Musiala leur a néanmoins coûté cher : sous pression, le crack du Bayern a perdu le ballon devant sa propre surface, et Brian Brobbey, solide à l’épaule, a remporté son duel dans la surface pour offrir la balle d’égalisation à Dumfries, laissé seul par Raum (2-2, 51e). Le score en restera là. Les deux cadors restent à égalité avant la deuxième manche le 14 octobre à Munich.

On se cognera dessus plus tard.

