Pronostic Angleterre Brésil : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Angleterre confirme face au Brésil

Demi-finaliste du Mondial 2018, finaliste de l’Euro 2020 et quart-de-finaliste au Mondial 2022, l’Angleterre tutoie les sommets et se rapproche d’un titre. Portée par une génération exceptionnelle, la sélection des Three Lions sera l’une des grandes favorites en juin en Allemagne. Pour se qualifier pour cet Euro, la bande de Southgate n’a pas vraiment connu de problème, puisqu’elle a dominé un groupe relevé dans lequel on retrouvait l’Italie et l’Ukraine. Invaincus, les Anglais ont profité de l’émergence de Bellingham qui brille au Real Madrid. De plus, Harry Kane est allé s’aguerrir au Bayern, et Declan Rice a passé un palier à Arsenal. À quelques mois de l’Euro, tous les signaux sont au vert. Ce samedi, les Anglais ont la possibilité de montrer tout leur potentiel face à l’une des plus grandes sélections mondiales, le Brésil, contre laquelle ils ne se sont imposés qu’une fois dans leur histoire.

Le Brésil semble être à un tournant puisqu’il ne règne plus sur le foot mondial depuis 2002. De plus, la Seleção a vu son pire ennemi, l’Argentine remporter la Coupe du monde 2022 au Qatar. Engagés dans les éliminatoires pour le Mondial 2026, les Brésiliens avaient plutôt bien démarré avec deux succès inauguraux. Depuis, la situation s’est compliquée avec un nul face au Venezuela, et surtout 3 revers de rang face à l’Uruguay, la Colombie et l’Argentine. A la suite de ces contre-performances, les Auriverde se retrouvent en 6e position avec déjà 8 points de retard sur l’Albiceleste. En difficulté sur le plan sportif, le Brésil se cherchait un sélectionneur et pensait qu’Ancelotti pourrait être l’homme de la situation. Ce dernier vient de prolonger au Real Madrid. Pour diriger la Seleção, la fédération a finalement misé sur Dorival Junior qui aura un premier match délicat face à l’Angleterre. Pour sa première liste, le technicien brésilien ne peut pas compter sur Neymar, blessé, ou sur Marquinhos, également indisponible. En revanche, il compte sur les Vinícius, Richarlison, Raphinha, Rodrygo, Paquetá ou Guimarães. En grande forme et à Wembley, l’Angleterre devrait signer une victoire marquante face au Brésil.

