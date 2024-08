Succès aisé pour le Real Madrid

Real Madrid 3-0 Real Valladolid

Buts : Valverde (50e), Brahim (88e) et Endrick (90e+6) pour les Merengues

Peut-être que Kylian Mbappé devrait se prêter à Caen.

Muet face à Majorque la semaine dernière lors du match nul du Real Madrid aux Baléares (1-1), Kylian Mbappé a récidivé ce dimanche pour sa première au Santiago-Bernabéu. Mais cette fois, malgré le mutisme de leur numéro 9, les Merengues ont su s’imposer face au Real Valladolid (3-0). C’est Federico Valverde qui a ouvert le score en début de seconde période, en envoyant une bastos sur un coup franc indirect légèrement détournée par le mur (1-0, 50e). Brahim Diaz a ensuite fait le break en fin de match, avec un contre qu’il a conclu d’un petit lob (2-0, 88e). Enfin, Endrick a inscrit son premier but devant son public dans le temps additionnel d’une puissante frappe du droit (3-0, 90e+6).

Cependant, comme la semaine passée, l’attaque madrilène a encore déçu. Si le trio Vinícius-Mbappé-Rodrygo a été beaucoup plus discipliné tactiquement, les trois protagonistes ont eu du mal à se trouver et à combiner face à une défense bien regroupée. Le meilleur fournisseur de ballons dangereux pour l’ancien du Paris Saint-Germain a même été Antonio Rüdiger, qui l’a envoyé plusieurs fois au but en première période grâce à de longs ballons. Viní a quant à lui eu l’air de mieux s’entendre avec Arda Güler, même s’il a failli offrir au Français son premier but à la maison, ce dernier voyant sa Madjer être détournée par le portier adverse (80e) et étant finalement remplacé en fin de partie (87e).

Bref, une première mitigée face à son public pour le capitaine des Bleus.

