Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le futur visage du PSG

Paris tient ses deux recrues du mercato hivernal. Elles sont brésiliennes, ont à peine la vingtaine et s'appellent Lucas Beraldo (défenseur de 20 ans, São Paulo) et Gabriel Moscardo (milieu de 18 ans, Corinthians). Présentations.

Paris a-t-il décidé de calquer le modèle du Real Madrid ? Comme le rapportent de nombreux médias ces dernières heures, le club de la capitale s’apprête à payer une traversée de l’Atlantique à deux Brésiliens à peine majeurs : Lucas Beraldo (20 ans), défenseur central de São Paulo, et Gabriel Moscardo (18 ans), milieu défensif des Corinthians. Deux objectifs derrière ces transactions, chacune estimée à 20 millions d’euros tout de même : à court terme, offrir des solutions à Luis Enrique en attendant les retours de blessure de Fabián Ruiz, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe ; à long terme, oser le pari et verrouiller deux potentielles pépites auriverdes dès leur plus jeune âge, avant que les autres écuries du Vieux Continent ne se jettent sur elles dans les mois à venir.

Cette méthode, c’est ni plus ni moins de ce que réalise la Casa blanca depuis plusieurs années avec les exemples Vinícius Júnior, Rodrygo et plus récemment Endrick, quitte à ne les faire venir que plusieurs mois après l’achat. Pour Paris, cela ressemble d’ailleurs à ce qui avait été fait pour Lucas Moura, acheté en août 2012 juste avant ses 20 balais (et contre 40 patates), mais arrivé à Paname seulement l’hiver suivant. Sous l’ère QSI, l’Argentin Giovani Lo Celso – crack de Rosario Central à l’époque – avait également signé dans la Ville Lumière dès ses 20 ans, en 2016. Mais voir le club francilien investir dans de purs prospects de l’autre bout du globe reste une rareté. Et d’ailleurs, de manière générale, le PSG n’est pas spécialement doué pour faire maturer les jeunes joueurs encore boutonneux : Hugo Ekitike et Cher Ndour pourront en témoigner.

Le Moscardo chaud

Lancé cet été en équipe première (à 17 ans et 9 mois) pour s’imposer quasiment d’emblée, Gabriel Moscardo (Gabriel Silva Moscardo de Salles) compte néanmoins seulement 25 matches pros à ce jour, et a d’ailleurs inscrit son premier but chez les grands il y a à peine un mois (contre le Vasco de Gama de Dimitri Payet, le 29 novembre), laissant entrevoir sa grosse qualité de frappe. Pour autant, le talent du garçon à la récupération fait déjà saliver l’Europe, à l’image de Chelsea qui s’était également positionné sur ce dossier. Formé aux Corinthians comme Marquinhos, ce guerrier de l’entre-jeu – le genre de joueur que personne ne veut se taper en marquage individuel – peut évoluer en sentinelle ou relayeur. Après sa découverte de la sélection brésilienne U23 en septembre, Moscardo rêve des JO… de Paris. En attendant, le tacleur fou suit aujourd’hui encore des études d’administration, à l’université Paulista de Saõ Paulo. A priori, ses cours devraient se faire essentiellement sur Zoom, désormais.

Beraldo déjà titré au Brésil

De deux ans son aîné, Lucas Beraldo (ou Lucas Lopes Beraldo) a deux fois plus de rencontres professionnelles dans les pattes… Et surtout une Coupe du Brésil (la première pour le SPFC) soulevée en septembre après un succès en finale contre Flamengo (1-0 à l’aller, 1-1 au retour), avec un statut de titulaire tout au long du parcours. Lancé dans le grand bain à 18 ans (par l’illustre Rogério Céni, en mai 2022), cadre de l’équipe depuis ses 19 (début 2023), ce défenseur axial gaucher (mais capable de jouer aussi bien central droit que gauche) est loué pour sa science du un contre un et son sens du placement (qui compense une vitesse pas forcément flamboyante), ainsi que son aisance technique des deux pieds, laquelle lui offre notamment une large palette à la relance.

Carlos Belmonte, directeur du football de São Paulo, promet que ce gamin, déjà considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du championnat brésilien, ira loin. « Ce que fait Beraldo sur le terrain est hors du commun, il est temps de lui donner sa chance chez les A en sélection », a-t-il récemment lâché, alors que Beraldo n’a pas encore connu plus haut que la Seleção U20, dont il portait les couleurs en 2022. Attention à ne pas s’emballer tout de même : la dernière fois que Paris a fait venir en même temps deux joueurs du championnat brésilien (dont l’un à peine vingtenaire), c’était en 2008. Ils s’appelaient Souza et Éverton Santos.

