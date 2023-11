Au Brésil, un gardien s’écarte pour laisser le ballon entrer dans ses buts

Les lois du football.

Loi 13 des règles régissant le football, maintenues par l’International Football Association Board (IFAB) : « si un joueur décide de jouer un coup franc rapidement et qu’un adversaire se trouvant à moins de 9,15 m intercepte le ballon, l’arbitre doit permettre au jeu de se poursuivre. Cependant, un adversaire empêchant délibérément l’exécution d’un coup franc doit être averti pour avoir retardé la reprise du jeu […] dans le cas d’un coup franc indirect, le joueur qui exécute le coup franc ne peut pas marquer directement. Le ballon doit absolument toucher un autre joueur, que ce soit par une courte passe ou un tir, avant de pénétrer dans le but. » Et voilà la raison pour laquelle le gardien de Corinthians a laissé filer un coup franc de l’Atlético Mineiro dans ses buts cette nuit, pour le compte de la 33e journée du championnat brésilien ?

Tout ça est peut-être bien compliqué à comprendre. Pour la faire simple : quand le coup franc est dit « indirect », l’arbitre lève le bras au-dessus de la tête, et le maintien dans cette position jusqu’à l’exécution du coup franc. Et donc jusqu’à ce que le ballon touche un autre joueur ou sorte du jeu. Connaissant parfaitement cette loi, la légende du club de 36 ans Cassio, s’est volontairement écarté du ballon – dévié au préalable par aucun des joueurs de l’Atlético Mineiro – pour le laisser entrer. Le but a logiquement été annulé dans la foulée et les siens ont récupéré le ballon. Les deux équipes se sont quittées dos à dos (1-1). Joli coup de Cassio.

Très important d’avoir ses règles toujours à portée de main.

