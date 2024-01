Les Corinthians posent un ultimatum au PSG

Le Moscardo Show pourrait être de retour au Brésil.

Gabriel Moscardo sera-t-il vraiment un joueur du Paris Saint-Germain ? Alors que le joueur était annoncé comme déjà acquis par le club francilien, les négociations ont été reportées car le milieu récupérateur souffre d’une blessure au pied gauche nécessitant une intervention chirurgicale. Estimée à trois mois, l’absence du Brésilien de 18 ans aurait donc légèrement refroidi les dirigeants parisiens. Et du côté des Corinthians, son club actuel, on peste. Comme le précise ESPN Brésil, la direction pauliste souhaite en effet être payée avant le vendredi 12 janvier , auquel cas elle se réserve le droit d’annuler le transfert.

« Ou le PSG paye maintenant, ou Gabriel revient aux Corinthians. Pas besoin d’attendre l’opération », a ainsi déclaré Augusto Melo, le nouveau président des Corinthians (en poste depuis le 2 janvier). À sa prise de pouvoir il y a neuf jours, il avait d’ailleurs déclaré : « Nous sommes contre sa vente depuis le début. Je n’ai jamais été en faveur de pareils transferts, car les joueurs formés au club sont notre marque de fabrique et on souhaite les conserver le plus longtemps possible. » Présent à Paris depuis le début du mois de janvier, Gabriel Moscardo est donc toujours dans l’expectative, en attendant son passage sur le billard et sa présentation sous ses probables nouvelles couleurs. Cet hiver, le PSG a déjà signé Lucas Beraldo, défenseur central de 20 ans en provenance de São Paulo.

Ne serait-ce pas un remake d’Everton et Souza ?

