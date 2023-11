Un dirigeant des Corinthians pète les plombs et tente d’entrer dans la salle VAR

L’arbitrage rend vraiment tout le monde zinzin au Brésil.

Même si son équipe s’est finalement imposée sur la pelouse de Grêmio dans le cadre de la 34e journée du championnat brésilien (0-1), le directeur du football des Corinthians, Alessandro Mori Nunes, a complètement pété les plombs à la pause de la rencontre, alors que son club menait déjà. Le dirigeant a tout simplement décidé d’aller s’expliquer avec l’arbitre VAR, notamment pour un penalty oublié, et alors que son équipe avait été réduite à 10. Sur les images, on le voit bousculer un agent de sécurité et courir vers la salle VAR dans laquelle il tente de s’introduire, sans pour autant y parvenir. ESPN précise par ailleurs que la salle en question ne contenait que le matériel technique, et que l’équipe VAR ne s’y trouvait pas (puisqu’elle officie à distance, à Rio de Janeiro, comme le veut le règlement).

Alessandro, diretor do Corinthians, tenta invadir sala do VAR na Arena do Grêmio!#FutebolNaESPN pic.twitter.com/N8qhc1S4pn — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) November 12, 2023

À l’issue de cette séquence surréaliste, le dirigeant s’est expliqué auprès d’ESPN, disant être « allé protester contre l’incompétence du responsable du VAR », bien qu’il ne s’agisse pas d’« un comportement décent pour un dirigeant de football ». Début novembre, John Textor avait été suspendu un mois pour ses accusations de corruption contre la Confédération brésilienne. Nunes pourrait donc lui aussi risquer gros dans cette affaire.

Un petit stage de méditation ne ferait pas de mal.

