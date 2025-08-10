Jugé pour escroquerie, le président du Corinthians est destitué

Au Corinthians, on est plus intransigeant qu’au Paris Saint-Germain.

Inculpé d’association criminelle, de vol et de blanchiment d’argent par la justice, le président du Corinthians, Augusto Melo, a été définitivement destitué de ses fonctions samedi, par un vote de l’assemblée générale du club. Le dirigeant, qui était déjà suspendu depuis le 26 mai, est accusé d’avoir mis sur pied un réseau d’entreprises fictives pour détourner de l’argent du club, qui plus est pas au mieux financièrement. Lors de l’AG, 1413 des 2037 membres ont voté en faveur de la destitution définitive d’Augusto Melo. Le dénommé Osmar Stabile restera président par intérim en attendant une autre élection, qui n’a pas encore été fixée.

