James Rodríguez : « J’ai signé au Real Madrid pour la gloire »

Manchester City et le PSG n’auraient donc aucune histoire ?

Le dilemme de l’international colombien James Rodriguez était de taille après son excellente Coupe du monde 2014. Invité de l’émission Twitch de Pelicanger, le meneur de jeu a en effet évoqué les contours de son transfert au Real Madrid, alors qu’il n’avait que 23 ans à l’époque.

« Le PSG et City me voulaient, raconte l’intéressé. Les deux équipes m’ont fait parvenir des offres plus importantes que celle du Real Madrid, mais je voulais la gloire, je voulais le Real Madrid. […] Florentino Perez m’a appelé et m’a dit : “Que veux-tu, le fric ou la gloire ?”, j’ai répondu que je voulais la gloire et il a conclu : “Bon, donc c’est fait.” » La suite appartient à l’histoire.

Les Merengues ont dégainé une offre de 75 millions, et le Monégasque signait dans la capitale espagnole pour trois ans. Qualifiant son passage par la Casa Blanca de « réussi », il a marqué 17 buts et délivré 18 passes décisives pour sa première saison. Il en passera six au total, entrecoupées de deux prêts au Bayern Munich. Cette signature au Real Madrid lui aura également rapporté un salaire de 13 millions d’euros annuels et neuf trophées.

Au lieu de choisir entre la richesse et la gloire, James a préféré prendre les deux.

Héros de Madrid, Jude Bellingham ne sait pas faire son lit tout seul