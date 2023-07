Mbappé écarté du stage de présaison au Japon par le PSG

Fin de l’histoire ?

Son dernier match sous la tunique du Paris Saint-Germain était donc peut-être ce vendredi, face au Havre. Son dernier but aussi. À la surprise générale, le club de la capitale a décidé de ne pas emmener Kylian Mbappé en stage de présaison au Japon et en Corée du Sud. La liste a été divulguée et le nom de l’attaquant de 24 ans n’y apparait pas.

Selon les informations du journal L’Equipe, le club pense que son joueur vedette, en fin de contrat en juin 2024, a un accord avec le Real Madrid pour partir libre. Mbappé aurait en effet, toujours selon le quotidien français, répété une nouvelle fois en interne ces derniers jours que sa position n’avait pas changé : il ne souhaite pas activer l’option d’un an supplémentaire présente dans son contrat jusqu’au 31 juillet. Dernière information, le PSG attendrait la date fatidique pour placer officiellement son attaquant sur le marché.

Le groupe parisien pour la tournée au Japon. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2023

Hala Madrid dès cet été ?

L'image de Kylian Mbappé ternie dans l'opinion publique