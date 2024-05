Tchouaméni pense pouvoir être de retour pour la finale de la Ligue des champions

Carlo et Didier peuvent respirer.

Dans sa folle qualification pour la finale de la Ligue des champions arrachée cette semaine face au Bayern Munich, le Real Madrid a tout de même eu le malheur de voir Aurélien Tchouaméni se blesser. Sorti après plus d’une heure de jeu, le Français souffre d’une fracture de fatigue du métatarse gauche. Suffisant pour s’inquiéter, alors que la finale de C1 se profile dans trois semaines, et que l’Euro approche aussi à grands pas. Ce dimanche, les joueurs madrilènes ont fêté leur titre de champions d’Espagne dans les rues de la capitale, et le milieu de terrain parfois reconverti défenseur s’est montré optimiste pour un retour rapide. « Je pense que je serai là en finale », a soufflé l’intéressé au micro de Radio Marca, alors qu’il était tout de même muni de béquilles et d’une grosse botte orthopédique.

Le contre-la-montre peut démarrer.