Le PSG s’offre le HAC mais perd Kang-In Lee

PSG 2-0 HAC

Buts : Hugo Ekitike (53e) et Kylian Mbappé (90+2e) pour les Parisiens

On se souvient toujours de sa première fois.

Celle de Luis Enrique sur le banc du Paris Saint-Germain, ou plutôt sur la ligne de touche d’un des terrains du tout nouveau centre d’entraînement du club à Poissy, laissera de bons et de mauvais souvenirs. Les bons d’abord. Face au HAC, le tacticien espagnol a pu tenter de nombreuses tactiques et observer l’ensemble des joueurs convoqués pour ce match amical. Seul le milieu offensif Ismaël Gharb a enchainé les deux périodes de cette partie remportée 2-0 par les locaux. Les récentes recrues parisiennes ont eu le droit à leur temps de jeu : Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Kang-In Lee et Marco Asensio ont ainsi disputé les 45 premières minutes, tandis que l’ancien défenseur de l’Inter Milan Škriniar a fait son apparition au retour des vestiaires. Enfin Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian est aussi entré à la pause, se plaçant dans l’entrejeu, juste devant la défense. Il a même eu la chance de fouler la pelouse 25 minutes avec le champion du monde 2018.

Inquiétude pour Kang-In Lee

La mauvaise maintenant. Le Coréen Lee Kang-In a été contraint de céder sa place juste avant la mi-temps en raison d’une douleur derrière la cuisse. Plus grave. S’il ne gardera pas un grand souvenir de son premier match, le milieu offensif de 22 ans pourrait louper la tournée de présaison du Paris Saint-Germain au Japon, et surtout en Corée du Sud. Avec ce premier match de son histoire dans cette région du continent asiatique, le champion de France va « à la rencontre des supporters coréens à la suite du recrutement cet été du milieu formé au Valence CF Lee Kang-In, premier footballeur du pays à porter les couleurs rouge et bleu », pouvait on lire dans le communiqué du club publié plus tôt dans la journée. Pas une bonne nouvelle donc, à la veille du départ de la bande à Enrique pour la tournée estivale.

Dans cinq jours, les soldats de Luka Elsner se déplaceront quant à eux à Lille. Les promus vont poursuivre tranquillement leur préparation après deux beaux succès face au club slovène de Triglav (2-9) et contre Caen (3-1) dans le du trophée des Normands. Ce ne sont pas ces deux petits buts d’Hugo Ekitike (53e) et Kylian Mbappé (90+2e) qui devraient les démotiver.

Calendrier des prochains matchs du PSG :

Cerezo Osaka – Paris le 28 juillet à Osaka

Paris – Inter Milan le 1er août à Tokyo

Jeonbuk Hyundai – Paris le 3 août à Busan

Paris (4-3-3) : Letellier – Hakimi, Danilo, Lucas Hernandez, Kurzawa – Ugarte, Fabian Ruiz, Zaïre-Emery – Lee Kang-In, Asensio, Gharbi. Entraineur : Luis Enrique.

Lors de la deuxième période (4-4-2) : Navas – Nhaga, Skriniar, Marquinhos, Lemina – E. Mbappé, Ndour, Vitinha, Renato Sanches – Gharbi (Kylian Mbappé, 65e), Ekitike.

Havre (4-3-3) : Desmas – Nego, Lloris, Sanganté, Salmier – Operi, Ebonog, Mmemba – Soumaré, Alioui, Casimir. Entraineur : Luka Elsner.

Lors de la deuxième période (4-3-3) : Gorgelin – Nego, Salmier, Kinkoué, Operi – Kuziaev, Targhalline, Ndiaye – Joujou, Alioui, Casimir.

Le fils de Nicolas Anelka rejoint le centre de formation du PSG