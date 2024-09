Andy Delort et Ryad Boudebouz rebondissent en Algérie

Retour aux sources.

Tous les deux sans club jusqu’ici, les internationaux algériens Andy Delort et Ryad Boudebouz ont choisi de rebondir en Algérie. Auteur de 13 buts en 20 matchs la saison dernière dans le championnat qatari, l’attaquant évoluera cette saison au MC Alger.

📸 | الوافد الجديد أندي ديلور من جلسة التصوير 📷 📸 | 𝑨𝒏𝒅𝒚 𝑫𝒆𝒍𝒐𝒓𝒕 🤝 𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝑴𝒐𝒖𝒍𝒐𝒖𝒅𝒊𝒂 💚❤️#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/SfnKdk8O0g — Mouloudia Club d'Alger (@THEDEAN1921) September 11, 2024

Quant à Ryad Boudebouz, il s’est engagé avec la JS Kabylie, l’un des plus grands clubs du pays, après deux saisons passées en Arabie saoudite. « De Sochaux à Médine, en passant par Montpellier, Bastia, Saint-Étienne, Séville, Vigo, Djeddah… Ryad est chez lui en Algérie et atterrit à Tizi ! Boudebouz rejoint le club le plus titré d’Algérie », s’enthousiasme le club algérien sur ses réseaux sociaux au moment d’accueillir le milieu offensif de 34 ans.

┃ 𝗦𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 ✍️ 🆕 💣 | Dᴏɴᴇ ᴅᴇᴀʟ De Sochaux à Médine, en passant par Montpellier, Bastia, Saint-Étienne, Séville, Vigo, Djeddah … Ryad est chez lui en Algérie et atterrit à Tizi ! 𝑩𝒐𝒖𝒅𝒆𝒃𝒐𝒖𝒛 rejoint le club le plus titré d'Algérie 𝐴𝑛𝑠𝑢𝑓 𝑦𝑖𝑠𝑠𝑒𝑘 pic.twitter.com/RN7Adse74u — JS Kabylie (@jsk_tweet) September 10, 2024

De quoi rappeler de jolis souvenirs aux supporters montpelliérains.

