31 supporters de l’Espérance de Tunis en détention après les incidents en C1 africaine

Le chaos dans un stade K.O. à Tunis.

Suite aux incidents survenus lors du quart de finale de la Ligue des champions de la CAF entre la JS Kabylie et l’ES Tunis samedi dernier, 31 supporters de l’Espérance ont été placés en détention d’après l’AFP. Des violences avaient éclaté au stade olympique de Radès entre les forces de l’ordre et les supporters de ce même club. Ces événements avaient d’ailleurs provoqué l’interruption de ce match pendant une bonne demi-heure. Le porte-parole du tribunal de première instance de Ben Arous, Omar Hnaïen, a de plus informé de l’ouverture d’une enquête judiciaire sur les circonstances et responsabilités dans ces agissements. Cette trentaine de personne est poursuivie pour « association de malfaiteurs dans le but d’attaquer des biens et des personnes et pour l’agression » d’agents publics dans l’exercice de leurs fonctions. 27 autres individus ayant fait l’objet d’une enquête ont été libérés. Pour rappel, cette rencontre qui a donc repris a abouti à un score de parité (1-1) permettant aux Tunisiens d’accéder aux demi-finales de la C1 africaine.

