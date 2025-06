Mathys Tel : « Si tu gagnes l’Euro Espoirs, c'est vraiment un truc de fou »

Trente-sept ans après c’est le moment, allez les Bleuets, allez !

L’équipe de France jouera son quart de finale de l’Euro Espoirs dimanche contre le Danemark. Une compétition que les Bleuets n’ont plus gagnée depuis 1988. Une anomalie à laquelle Mathys Tel compte bien remédier. « Si par bonheur on gagne, je sais que je placerai ce trophée vraiment très haut dans ma carrière. On est passés par des moments compliqués en qualifications, puis pour la constitution de la liste… Ce serait beau d’être récompensés », confie-t-il à L’Equipe.

L’attaquant de Tottenham, âgé de 20 ans, a déjà eu la chance de remporter un titre sous le maillot bleu, l’Euro U17, en 2022, et mesure la valeur de ces compétitions, souvent jugées secondaires. « Je dis souvent aux copains que l’Euro, au départ, ne leur paraît pas être un truc de fou, mais qu’à l’arrivée si tu le gagnes c’est vraiment un truc de fou. Pour moi, c’était un jour magnifique (en 2022) et j’ai dit à tout le monde que je voulais revivre ce moment-là. »

Nous aussi.

