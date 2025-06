Gold Cup : La Jamaïque élimine pratiquement la Guadeloupe

Fin de parcours pour les Gwadas.

Mal embarquée dans cette Gold Cup 2025 avec une défaite contre le Panama en ouverture (5-2), la Guadeloupe de Jocelyn Angloma n’a pas su créer l’exploit contre la Jamaïque dans la nuit de vendredi à samedi. Une courte défaite (2-1) à San José, synonyme de quasi-élimination dans ce groupe C. L’ouverture du score de Thierry Ambrose (32e) avait pourtant ranimé l’espoir, mais la fin de première période a été fatale pour les Antillais. Leon Bailey (41e) et Jon Russell (45e+4) ont en effet inversé la tendance et permis aux Reggae Boyz de l’emporter. Ces derniers sont deuxièmes au classement, à égalité de points avec le Guatemala (trois) et donc en ballottage favorable pour filer en quarts.

Un duel entre la Jamaïque et le Guatemala pour la qualification

Car dans l’autre match du groupe, le Panama a fait respecter la hiérarchie en battant une séduisante sélection guatémaltèque (1-0) à Austin. Une victoire offerte par Tomás Rodríguez (19e), qui qualifie les siens. Lors de la dernière journée, prévue entre mardi et mercredi, le Guatemala devra battre la Guadeloupe pour se qualifier et espérer un faux pas de la Jamaïque contre le Panama. Et inversement.

