Michel Platini fête ses 70 ans ce samedi. Pour l’occasion, l’ancien numéro 10 des Bleus s’est confié au Parisien. Au menu de l’entretien, ses souvenirs, bien sûr, mais aussi sa vie actuelle, à Cassis, où il « prend le temps de prendre le temps », loin de la lumière médiatique et des tribunaux, lui qui a été acquitté par la justice suisse en mars. « Je suis soulagé. Mon honneur est revenu le 25 mars 2025. Je suis blanchi. L’histoire est claire depuis le début. Ceux qui voulaient m’abattre ont réussi à m’éliminer, mais ils n’ont pas gagné », affirme l’ancien président de l’UEFA, en référence à l’affaire des deux millions d’euros que la FIFA lui a versés en 2011.

« Je ne viserai plus aucune fonction active », assure-t-il, sans pour autant envisager de se tourner les pouces. « J’ai des idées, des projets. Il faut juste un peu de temps pour les réaliser. » En attendant, il coule un quotidien paisible dans les Bouches-du-Rhône : « On mange, on discute, on se fait un golf… C’est mon bonheur. Je profite. Je redécouvre le monde normal. De mes 17 ans jusqu’à 65 ans, j’ai vécu dans un monde où l’on s’occupe de tout pour toi. Mais la gloire, l’argent, la notoriété, les beaux hôtels, les voitures avec chauffeur, ce n’est pas la vraie vie. C’est un réel plaisir d’acheter ma baguette de pain ou de réserver mon billet d’avion. »

