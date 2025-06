Michel Platini fête ses 70 ans

Platoche à la fête.

Ce 21 juin, jour de début d’été, est également celui de l’un des plus grands joueurs de l’histoire : Michel Platini. L’ancien meneur de jeu fête en effet ses 70 ans, dont il aura passé deux décennies à distribuer des caviars du côté de Nancy, Saint-Étienne, à la Juventus et, évidemment, en équipe de France. 655 matchs joués, 355 buts marqués, soit une jolie symétrie, comme l’était son jeu. Comme un symbole d’ailleurs, trois des anniversaires de « Platoche » ont été fêtés durant une grande compétition internationale : la Coupe du monde 1982, l’Euro 1984 – que les Bleus gagnent avec leur numéro 10 meilleur buteur du tournoi – et le Mondial 1986, son dernier tournoi. Le tout décoré par trois Ballons d’or consécutifs, en 1983, 1984 et 1985.

La définition d’un homme de football donc, passé de l’autre côté dès 1987, année de sa retraite. Sélectionneur national (1989-1992), consultant pour Canal+, coprésident du comité d’organisation de la Coupe du monde 1998 et président de l’UEFA, Platini a porté tous les costumes possibles. Même les plus mauvais, qui l’ont embarqué dans des magouilles financières et un long feuilleton judiciaire – achevé par un acquittement en mars dernier – alors qu’il se voyait déjà président de la FIFA. Mais les bons esprits préféreront garder ses belles images, et on les comprend. Michel Platini a 70 ans.

Joyeux anniversaire !

