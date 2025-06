L’architecte de la saison historique de Forest prolonge

Un Espirito Santo dans un club sain.

Grand artisan de la saison historique de Nottingham Forest, septième de Premier League et demi-finaliste de la Cup, Nuno Espirito Santo a été logiquement prolongé par son club. Arrivé en décembre 2023 alors que l’équipe était 17e du championne et menacée de relégation, le coach portugais est désormais lié à Forest jusqu’en 2028. « Je suis ravi de pouvoir continuer notre voyage au sein de ce club fantastique. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons travaillé très dur pour créer un lien spécial entre les joueurs, les fans et tout le monde au club, ce qui nous a permis d’accomplir de grandes choses la saison dernière », explique-t-il sur le site du club.

The journey continues. — Nottingham Forest (@NFFC) June 21, 2025

Sous sa direction, Forest s’apprête à retrouver l’Europe pour la première fois depuis 1995-1996, en Ligue Conférence. En janvier, le club avait aussi prolongé son buteur Chris Wood jusqu’en 2027 et son défenseur Murillo jusqu’en 2029.

