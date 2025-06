Quand le Celta défend l’un de ses joueurs transféré à Wolverhampton

Le Fer est dans le fruit.

Vous l’avez certainement manqué – et on ne vous en veut pas – Fer López a quitté le Celta pour rejoindre Wolverhampton. Qui est Fer López ? Milieu offensif de 21 ans, il a débuté en professionnel cette saison à Vigo, disputant 20 matchs et inscrivant quatre buts. Suffisant pour que les Wolves claquent 23 millions d’euros. Ce transfert anonyme a pourtant suscité le courroux des supporters du Celta, en colère de voir l’un de leurs jeunes s’en aller après seulement un an passé au club. Des critiques qui ont poussé la direction galicienne a réagir via un communiqué officiel, pour expliquer la situation.

Comunicado do RC Celta: Fer López.#CoidamosDosNosos — RC Celta (@RCCelta) June 20, 2025

Un offre de Premier League impossible à refuser

« Fer López fait partie de l’équipe de jeunes du Celta depuis les moins de 10 ans et, depuis son arrivée dans les catégories jeunes, il s’est comporté de manière exemplaire avec ses coéquipiers, son staff technique et ses adversaires, défendant fièrement l’écusson et les valeurs de ce club », peut-on d’abord lire, avant d’en apprendre davantage sur le déroulé de la transaction : « Deuxièmement, le Celta souhaite souligner que, même si l’intention initiale du joueur n’était pas de quitter le club cet été, une offre de Premier League nous est parvenue, répondant aux attentes de toutes les parties. » Pour López, étudiant en droit à l’université de Vigo, il s’agit d’un petit retour aux sources, lui qui a vécu en Angleterre – dans le Suffolk – durant une petite partie de son adolescence, pour les besoins professionnels de ses parents.

Il est donc déjà habitué à de la mauvaise bouffe.

