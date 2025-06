Les Bleuettes continuent leur Euro parfait

Et une, et deux, et trois victoires !

L’équipe de France féminine a bouclé une phase de poules parfaite à l’Euro U19 en battant l’Italie ce samedi (1-2). Landryna Lushimba, ancienne joueuse du PSG, a ouvert le score en plaçant un coup de boule à la réception du coup franc de Maeline Mendy (0-1, 33e). Manuela Sciabica a ensuite profité de la passivité française pour égaliser et mettre fin à l’invincibilité de la défense des Bleuettes (1-1, 60e).

La France a cependant repris l’avantage sur un nouveau coup de pied arrêté, par l’intermédiaire de Kenza Dufour (1-2, 74e). Après leurs victoires larges contre la Suède (3-0) et la Pologne (6-0), les Bleuettes se qualifient pour les demi-finales en tant que premières de leur groupe. Elles connaîtront leur adversaire, le deuxième du groupe B, dans la soirée. Tout reste ouvert puisque les quatre équipes de la poule – Portugal, Espagne, Pays-Bas, Angleterre – comptent le même nombre de points avant les matchs de 19h.

