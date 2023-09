En direct : Ajax-OM (3-2)

On résume : depuis lundi soir et une réunion houleuse à la Commanderie, c’est la guerre entre le club et une partie de ses ultras. Marcelino a mis les voiles, Pablo Longoria et des membres de son directoire se sont mis en retrait, et c’est donc l’adjoint de longue date Pancho Abardonado qui sera sur le banc marseillais ce soir, accompagné du directeur sportif David Friio.