Van den Boomen, Dejaegere, Spierings : L’amour aura duré trois ans

Les supporters toulousains se mettront-ils à vibrer devant l’Eredivisie la saison prochaine ? C’est en tout cas du côté du championnat néerlandais et de l’Ajax qu’évoluera Branco van den Boomen, l’un des joueurs les plus adulés de l’histoire du club, en attendant de savoir si son désormais ami proche Stijn Spierings rejoindra le PSV. Ou bien regarderont-ils tous les week-ends certaines affiches de Jupiler Pro League, destination annoncée pour Brecht Dejaegere ? Comme c’est le lot de chaque fin de saison, les adieux seront nombreux ce samedi, pour la 38e et dernière levée de Ligue 1. Pour Toulouse, c’est une page majeure de l’histoire du club qui va se tourner, avec le départ du poumon des Violets depuis trois saisons : son trio du milieu de terrain. Les souvenirs laissés, eux, sont indélébiles.

Chanter pour ses héros

Déplacement à Monaco oblige, le Stadium a déjà fait ses grands adieux aux trois mousquetaires, sans oublier Maxime Dupé, lui aussi célébré après le nul contre Auxerre, magnifique conclusion d’une soirée placée sous le signe de l’émotion. Dès le départ du cortège depuis le centre-ville près de quatre heures avant le match, les noms de la triplette du Benelux sont sur toutes les lèvres. Aux « Ohé ohé ohé ohé Branco ! Branco ! » succèdent des « Merci Bibiche ! Merci Bibiche » nourris, sans oublier Rhys Healey et son chant personnalisé « Healey’s on fire ! » Autre héros de la remontée en Ligue 1 la saison dernière, l’attaquant anglais arrive également en fin de contrat, mais négocierait pour rester, à en croire La Dépêche.

<iframe loading="lazy" title="#TFCAJA La dernière journée à domicile de Brecht, Branco, Stijn et Max" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/A9LFbcbqJFc?start=1&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Le bus accueilli à grand renfort de fumigènes, tous ces sourires peuvent garnir les travées du stade, les sentiments se partageant entre tristesse du départ et joie d’avoir assisté à toutes ces aventures. Après 90 minutes qui n’auront pas offert un premier succès à domicile depuis mi-février contre Rennes, les 25 000 supporters présents n’attendent qu’une chose : célébrer leurs « légendes ». Si le temps dira à quel statut pourront prétendre Brecht, Branco ou Stijn dans la grande histoire des Violets, l’émotion est palpable sur les visages. Chaque bonhomme a droit à un hommage vidéo sur l’écran géant, avant de prendre le micro. « Je n’ai pas l’habitude de pleurer, pour moi c’est difficile… Je suis arrivé j’étais un enfant, maintenant je suis père », craque un Van den Boomen en larmes, sa fille dans les bras. « Je pense que le premier match que j’ai joué ici il y avait 3000 ou 4000 personnes. Quand je vois le stade maintenant, et c’était comme ça toute la saison, je dis merci », embraye son capitaine, bien conscient du chemin parcouru depuis cet été 2020, lors duquel les trois hommes se sont embarqués dans le projet de reconstruction du club.

Trois ans à voir la vie en rose

C’est dans la foulée de la descente en Ligue 2, au terme d’une saison abominable, que les néerlandophones posent le pied sur le sol toulousain. Trois ans plus tard, les souvenirs sont nombreux dans les têtes de supporters revenus se masser sur l’île du Ramier. Les trophées, bien sûr, mais également le penalty et la célébration de Spierings à Ajaccio pour ses débuts, ses innombrables ballons grattés, la lucarne décrochée contre Angers dans un match où chaque membre du trio aura marqué, le sémaphore Branco donnant ses indications avant chaque coup de pied arrêté, son doublé merveilleux à Auxerre, son record à la passe, la hargne de Dejaegere et son leadership dès la première saison au sein d’un effectif qui en avait tant besoin, sa capacité à organiser le jeu, mais aussi ses sorties à chaque 60e minute de jeu. Avec un constat indéniable : ces trois garçons ont marqué la légende du Téfécé, au moins autant que le Téfécé aura marqué leur propre histoire, laquelle a pris un magnifique tournant ces derniers mois. « On est un petit peu tristes, mais aussi heureux qu’ils aient été avec nous pendant trois ans, se félicitait Philippe Montanier auprès des médias du club en plein tour d’honneur, samedi soir. Ils ont été plus que des joueurs. Ils avaient vraiment le sang violet, le Téfécé fait maintenant partie d’eux et ça nous rend joyeux. »

Si ce mois de juin siffle la fin des barbecues et des sorties en famille pour les trois amis, nul doute qu’ils garderont eux aussi longtemps de nombreux souvenirs en mémoire. Il y a fort à parier que si l’on parlait de sport américain, les numéros 8, 10 et 17 (voire le 14 et le 31 portés par VDB et Dejaegere lors de sa première saison) ne soient plus attribués de sitôt. « Quand le club s’est intéressé à moi, au début, ça a été un peu un choc. Après, j’avoue que je ne connaissais rien de la ville. Je n’étais venu en France qu’une fois pour les vacances », en plaisantait l’an dernier le futur milieu de l’Ajax. Dans la Ville rose, ces jeunes hommes ont trouvé une nouvelle famille. « Je suis quelqu’un qui a besoin de confiance, d’amour, et ici, je le ressens, confiait son compère belge à La Dépêche en début de saison. Ce sont tous les gens au club qui font que je me sens bien. (…) Aujourd’hui, je suis “Monsieur Toulouse”. » Toujours anxieux à l’idée de décevoir ceux qui l’aiment, l’ancien de La Gantoise peut se rassurer : à Toulouse, son sens de la castagne – et celui de ses deux comparses – aura séduit tout une ville.

