Auteur d'un nul, Auxerre fait un (petit) pas vers le maintien à Toulouse

Toulouse 1-1 Auxerre

Buts : Aboukhlal (43e) pour le TFC // Raveloson (23e) pour l’AJA

L’AJA va souffrir, jusqu’au bout.

Dans sa lutte pour le maintien, Auxerre a grappillé un point précieux ce samedi soir à Toulouse (1-1) lui permettant d’avoir son destin entre ses mains. Obligés de faire le jeu pour s’imposer, les Auxerrois ont pris le taureau par les cornes et dirigé les débats. Les hommes de Christophe Pélissier ont ainsi logiquement été récompensés en premier : laissé seul aux abords de la surface toulousaine, Rayan Raveloson ne s’est pas gêné et a déclenché une superbe frappe enroulée imparable pour Maxime Dupé (0-1, 23e). Longtemps séduisante, l’AJA a ensuite craqué à quelques secondes de la pause : à la suite d’un joli mouvement collectif, Rafael Ratão a déposé le cuir sur le crâne de Zakaria Aboukhlal qui n’avait plus qu’à plonger (1-1, 43e).

Les Auxerrois ont ensuite vécu un frisson, au retour des vestiaires : dernier défenseur, Isaak Touré a légèrement accroché Mikkel Desler… Ce qui lui a valu un carton rouge, avant que celui-ci ne soit retiré par l’arbitre après vérification (50e). Pas vernis, les Toulousains ont ensuite cru prendre l’avantage grâce à Ratão, finalement signalé hors jeu (65e). Puis, Ado Onaiwu a touché la transversale d’Andrei Radu à quelques minutes du terme (87e). Alors que Nantes perdait à Lille, l’AJA n’avait besoin que d’un petit but supplémentaire pour valider son maintien en Ligue 1 et envoyer les Canaris en Ligue 2, mais ce pion n’est jamais arrivé.

Tout se jouera donc sur le gong, lors de l’ultime journée.

Toulouse (4-2-3-1) : Dupé – Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo – Spierings (Sierro, 73e), Van den Boomen – Aboukhlal, Dejaegere (Chaibi, 66e), Ratão (Onaiwu, 83e) – Dallinga. Entraîneur : Philippe Montanier.

Auxerre (5-4-1) : Radu – Zedadka (Autret, 90e+1), Raveloson, Jubal, I. Touré, Mensah – Hein (Abline, 81e), Massengo, B. Touré (Sakhi, 90e), Sinayoko (Perrin, 61e) – Da Costa. Entraîneur : Christophe Pélissier.

Pronostic Toulouse Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1