Geronimo Rulli se confie sur son choix de rejoindre Marseille

Comme une sardine dans le Vieux-Port.

Nouveau gardien de l’Olympique de Marseille, Géronimo Rulli a expliqué son choix de rejoindre la Canebière cet été. « Nous, les Argentins, nous vivons pour le football. Quand il s’agit de notre pays, de notre sélection, nous utilisons toutes les méthodes pour gagner, de quelque manière que ce soit. Ici à Marseille, les gens aiment leur club, ils comprennent notre attachement au maillot argentin. Marseille, comme Naples, vit le foot différemment, a-t-il expliqué dans les colonnes de L’Équipe. Et c’est rare en Europe. J’ai joué en Espagne, à l’Ajax, là-bas, s’ils gagnent, c’est génial, s’ils perdent, ils sont tristes trois heures. Chez nous, impossible, c’est grave de perdre, il faut des jours pour s’en remettre. »

Pour l’amour de Roberto De Zerbi

Après avoir longuement évoqué la finale du Mondial 2022, l’ancien portier de Montpellier a également révélé avoir toujours voulu évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. « À Villarreal, Unai Emery nous disait qu’il regardait beaucoup les sorties de balle des équipes de Roberto (De Zerbi), et j’ai commencé à regarder ses équipes avec plus d’attention, et c’est fou comme elles jouent. Quand cette possibilité est arrivée, j’ai foncé, détaille-t-il encore. Notre poste prend plus d’importance, dans cette façon de jouer, parce que nous sommes un joueur de champ en plus. Bon, la première chose qu’on nous demande en tant que gardiens, c’est d’arrêter les ballons. Mais ensuite, oui, comme je suis en retrait et que j’ai une bonne vision du terrain, il faut essayer d’analyser très vite comment l’adversaire vient presser, où sont les espaces, pour aider mes coéquipiers à se placer ou à jouer. »

Encore un Pep au casque.

