Roberto De Zerbi avoue avoir changé d’avis sur Geoffrey Kondogbia

Jolie déclaration d’amour.

Parmi les acteurs du début de saison flamboyant d’un OM dauphin du PSG après trois journées de Ligue 1, Geoffrey Kondogbia retrouve le sourire sous les ordres de Roberto De Zerbi. Méconnaissable la saison dernière dans l’entrejeu phocéen, le milieu de terrain de 31 ans est peu à peu de retour au niveau qui était le sien à l’Atlético de Madrid. Jusqu’à s’attirer les louanges de son entraîneur, ce vendredi en conférence de presse, à la veille du match face à Nice (samedi, 17h).

Kondogbia a renversé l’a priori de son coach

« Kondogbia est l’une des plus belles choses que j’ai vues à Marseille, s’est enflammé l’Italien. J’aime changer d’idée. Parfois, nous, les entraîneurs, on part avec des idées et on ne bouge pas. Je ne comptais pas sur lui initialement puis je lui ai parlé au téléphone et j’ai eu des sensations positives. Je l’ai fait s’entraîner avec nous au début. Quand j’ai vu sa qualité, son envie de rebondir après une saison négative, j’étais très content de lui. C’est un garçon exceptionnel, un joueur très fort. C’est l’une des plus belles notes depuis mon arrivée ici », a-t-il poursuivi dans des propos rapportés par RMC.

Valentin Rongier va devoir s’accrocher pour retrouver sa place.

