Un supporter de West Ham se rend jusqu’au Ghana pour soutenir Mohammed Kudus

Support your local club… même à l’autre bout du monde.

Le Ghana a composté son billet pour la Coupe d’Afrique des nations 2024 ce jeudi en battant la Centrafrique (2-1) grâce à des buts de l’indéboulonnable Mohammed Kudus et du néo-Lyonnais Ernest Nuamah. Si les Gones n’ont peut-être pas la tête à ça, les supporters de West Ham, eux, sont déjà sous le charme de Kudus, également arrivé à Londres cet été. Si bien que l’un d’entre eux a parcouru près de 7 500 kilomètres, de Londres à Kumasi, pour aller soutenir son nouveau chouchou avec sa sélection nationale.

A West Ham fan went to Kumasi to watch Kudus in action for Ghana tonight!pic.twitter.com/n0rhS91DND

— West Ham (C)entral 🏆 (@WestHam_Central) September 7, 2023